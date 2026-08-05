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Главная » Жизнь » Общество

Бортницкую станцию в Киеве атаковали? Генштаб сделал заявление о слухах

16:24 05.08.2026 Ср
1 мин
В Генштабе напомнили, что подобные сообщения легко проверить официально
aimg Валерия Абабина
Бортницкую станцию в Киеве атаковали? Генштаб сделал заявление о слухах Фото: В Генштабе отреагировали на информацию об атаке Бортницкой станции. (vodokanal.kiev.ua)
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Сетью распространилось сообщение о ночном поражении Бортницкой станции аэрации в Киеве. В Генштабе оперативно отреагировали на информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Генштаба ВСУ Дмитрия Лиховия.

По словам спикера Генштаба, пока сообщение об ударе по станции не подтверждается, хотя от подобных угроз город не застрахован в будущем.

Он призвал граждан задуматься, зачем кто то распространяет вымышленные "пугалки", и сделать из этого выводы. Отдельно Лиховой обратился к изданиям с просьбой проверять информацию, в частности, через официальные справки ГСЧС.

Напомним, на фоне российских обстрелов сетью регулярно распространяются информационные вбросы о якобы пораженных объектах.

Ранее, после удара по Вишневому в Киевской области, в Генштабе опровергали слухи о принадлежности пораженного объекта к ВСУ.

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