Боррелль созовет встречу ЕС на следующей неделе, если не будет консенсуса по эмбарго на нефть

На следующей неделе состоится встреча министров иностранных дел Европейского союза, если страны блока не смогут достичь соглашения по поводу нефтяного эмбарго против России. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель уверен, что соглашение будет достигнуто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Европейская комиссия предлагает внести изменения в свое запланированное эмбарго на российскую нефть, чтобы привлечь на свою сторону сопротивляющиеся государства, включая Венгрию, Словакию и Чехию.

Выступая перед журналистами в кулуарах мероприятия во Флоренции, Боррель подтвердил, что верит в достижение "общего решения, поскольку не все страны находятся в одинаковой ситуации", добавив, что сделка должна быть заключена быстро.

Исполнительный директор Европейского союза предложил ввести нефтяное эмбарго в среду как часть более широкого пакета санкций ЕС в отношении России - шестого с тех пор, как Москва вторглась в Украину 24 февраля

Отвечая на вопрос о возможном эмбарго на импорт газа, Боррель сказал, что "газ предназначен не для завтра, а для послезавтра", указывая на то, что ЕС необходимо делать шаг за шагом в своих санкциях против России.

Ранее в пятницу он сказал, что блок должен быть "реалистичным" в своих планах стать независимым от российской энергетики и что он должен делать это "упорядоченным и осмотрительным образом".

"Газ нельзя заменить чем-то другим... если это не российский газ, то он все равно должен быть газом", - сказал он.

Европа, которая получает около 40% своего импорта газа из России, пытается диверсифицировать свою структуру энергоснабжения по мере эскалации войны России против Украины.

Боррель добавил, что существует несколько способов ударить по российскому экспорту нефти, и что действие может не ограничиваться простым запретом на покупку нефти.

"Если страховые компании не обеспечат транспортировку российской нефти, это станет большой проблемой для экспорта российской нефти - не только в ЕС, но и в остальной мир", - сказал он, не вдаваясь в подробности.

Напомним, министр окружающей среды и энергетики Франции Барбара Помпили заявила, что страны-члены Европейского союза к концу этой недели достигнут консенсуса о том, как прекратить импорт российской нефти.