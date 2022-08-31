Боррель призвал ЕС найти общий язык на дебатах по запрету на выдачу виз для россиян

"Нам придется достичь соглашения и принять политическое решение. Я буду работать на единство. Мы не можем позволить себе выглядеть разобщенными в таком важном деле, как отношения между людьми, между российским обществом и европейским народом", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Европейский союз собирается приостановить соглашение, упрощающее заявки россиян на визы, чтобы усложнить его гражданам поездки в Европу.

Напомним, Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз для россиян, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан РФ вокруг путинского режима.

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