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Боррель закликав ЄС знайти спільну мову на дебатах щодо заборони на видачу віз для росіян

Фото: верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

ЄС повинен бути єдиний для узгодження заборони на видачу шенгенських віз для громадян Росії.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель по прибуттю на зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомляє РБК-Україна.

"Нам доведеться досягти угоди і прийняти політичне рішення. Я буду працювати на єдність. Ми не можемо дозволити собі виглядати роз'єднаними в такій важливій справі, як відносини між людьми, між російським суспільством і Європейським народом", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз збирається призупинити угоду, що спрощує заявки росіян на візи, щоб ускладнити його громадянам поїздки до Європи.

Нагадавши, Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз для росіян, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян РФ навколо путінського режиму.

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