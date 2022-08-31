Боррель закликав ЄС знайти спільну мову на дебатах щодо заборони на видачу віз для росіян

"Нам доведеться досягти угоди і прийняти політичне рішення. Я буду працювати на єдність. Ми не можемо дозволити собі виглядати роз'єднаними в такій важливій справі, як відносини між людьми, між російським суспільством і Європейським народом", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз збирається призупинити угоду, що спрощує заявки росіян на візи, щоб ускладнити його громадянам поїздки до Європи.

Нагадавши, Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз для росіян, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян РФ навколо путінського режиму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.