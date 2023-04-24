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Боррель звернувся до Китаю та Бразилії: для мирних пропозицій потрібно їхати до Києва

Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Китайським та бразильським чиновникам слід відвідати Київ перед тим, як пропонувати мирні ініціативи щодо завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля.

"Нещодавно прозвучали пропозиції щодо миру від Китаю та Бразилії. Для чесних мирних зусиль треба говорити з Києвом. Потрібно поїхати туди, побачити наслідки агресії власними очима та очима тих, кого бомбили", - сказав Боррель.

Він підкреслив, що про ситуацію, яка склалася в Україні, треба говорити дуже чітко: є агресор, який порушив статут ООН і вторгся на територію іншої країни, і є жертва цієї агресії.

"Ми не можемо прийняти підхід, коли до агресора та жертви ставляться однаково. Тому ми підтримуємо Україну танками, системами ППО і навіть винищувачами… Ми всі хочемо миру, але це має бути справедливий мир. А доти ми продовжимо підтримувати Україну в її обороні", - додав урядовець.

Варто зауважити, що з початку повномасштабного вторгнення ні голова КНР Сі Цзіньпін, ні президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва не відвідували Україну.

Нагадаємо, 24 лютого Китай оприлюднив так званий "мирний план", у якому Пекін вказав своє бачення завершення війни Росії проти України.

Також ми писали, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва закликав до створення аналога "Великої двадцятки" для миру в Україні.

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