Боррель зробив нову заяву щодо ордера МКС на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньяху

Уряди країн ЄС не можуть вибирати, чи виконувати ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом (МКС). Мова про прем'єра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху та екс-міністра оборони Йоава Галанта.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Держави, які підписали Римську конвенцію, зобов'язані виконати рішення суду. Це не є необов'язковим", - сказав він.

За його словами, ті самі зобов'язання були обов'язковими для країн, які прагнуть приєднатися до ЄС.