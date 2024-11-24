Боррель зробив нову заяву щодо ордера МКС на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньяху
Уряди країн ЄС не можуть вибирати, чи виконувати ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом (МКС). Мова про прем'єра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху та екс-міністра оборони Йоава Галанта.
Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Держави, які підписали Римську конвенцію, зобов'язані виконати рішення суду. Це не є необов'язковим", - сказав він.
За його словами, ті самі зобов'язання були обов'язковими для країн, які прагнуть приєднатися до ЄС.
"Було б дуже смішно, що новачки мають зобов’язання, які нинішні члени не виконують", - констатував Боррель.
Ордер на арешт Нетаньяху
21 листопада Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і колишнього міністра оборони Йоава Галанта.
Зазначимо, всі країни-члени ЄС є підписантами установчого договору МКС, який називається Римським статутом. Кілька держав ЄС заявили, що виконають свої зобов'язання за статутом, якщо це буде необхідно. Зокрема, у МЗС Канади натякнули, що заарештують Нетаньяху за ордером МКС.
Але прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив Нетаньяху відвідати його країну, запевнивши його, що він не зіткнеться з ризиками, що стосуються арешту, якщо він це зробить.
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