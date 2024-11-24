Боррель сделал новое заявление по ордеру МУС на арест премьера Израиля Нетаньяху

Правительства стран ЕС не могут выбирать, выполнять ли ордера на арест, выданные Международным уголовным судом (МУС). Речь о премьере Израиля Биньямине Нетаньяху и экс-министре обороны Йоаве Галанте.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Государства, которые подписали Римскую конвенцию, обязаны выполнить решение суда. Это не является необязательным", - сказал он. По его словам, те же обязательства были обязательными для стран, стремящихся присоединиться к ЕС. "Было бы очень смешно, что новички имеют обязательства, которые нынешние члены не выполняют", - констатировал Боррель.