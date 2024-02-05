Боррель знайшов спосіб збільшити поставки боєприпасів Україні

На його думку, проблема не в тому, що європейська промисловість не здатна виробляти більше боєприпасів, а в тому, що частина продукції експортується до третіх країн.

"Найкращий спосіб продати більше Україні або пожертвувати більше Україні - це спробувати сказати іншим: "Будь ласка, зачекайте, ви не на війні. Ви можете зачекати кілька місяців і перенаправити цю продукцію в Україну". Це політичне рішення, яке мають прийняти країни-члени ЄС", - сказав Боррель.

Він заявив, що намагався донести цю думку колегам-міністрам цими днями і запропонував припинити такий експорт. Проте рішення про це можуть ухвалити лише держави-члени ЄС.

Мільйон снарядів від ЄС

Нагадаємо, на початку травня 2023 року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Наразі відомо, що країни ЄС не змогли виконати план повністю. За даними Bloomberg, до березня ЄС зможе надати Україні 600 тисяч боєприпасів.

Під час звернення до Євроради президент України Володимир Зеленський наголосив, що Європа не повинна програвати глобальну конкуренцію. Він нагадав, що КНДР постачає Росії мільйон снарядів.

Пізніше Боррель заявив, що Україна отримає половину від обіцяного Європейським Союзом мільйона артилерійських снарядів вже до березня 2024 року.

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