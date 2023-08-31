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Боррель заявив, що ЄС подумає, як прискорити постачання снарядів Україні

Фото: високий представник ЄС Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Європейський Союз розгляне варіанти прискорення постачання Україні обіцяного мільйона артилерійських снарядів.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає РБК-Україна з посиланням на Європейську правду.

Він зазначив, що наразі союзники передали близько 224 тисячі артилерійських снарядів і ще приблизно 2300 ракет зі своїх запасів. Крім цього, триває робота на двох інших "треках": заключаються контракти з приватними підприємствами і ведуться роботи щодо розширення внутрішнього виробництва.

Щоб прискорити процес, ЄС розглянуть альтернативні способи постачання снарядів, наприклад, запропоновану Словаччиною можливість модернізувати застарілі снаряди.

"Якщо країни-члени не в змозі надати більше зі своїх запасів, для них це - лише стимул збільшити виробничі потужності і зробити це швидше і якісніше", - підкреслив Боррель.

Мільйон снарядів від ЄС

В березні цього року в ЄС ухвалили рішення про передачу Україні мільйона снарядів упродовж 12 місяців. План включає в себе роботу на трьох "треках": 

  • надання з власних запасів;
  • укладання контрактів із приватними компаніями;
  • розширення власного виробництва.

Також на початку червня Європарламент підтримав документ про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет. У липні європейський план з розширення виробництва боєприпасів та ракет набув чинності.

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