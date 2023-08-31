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Боррель заявил, что ЕС подумает, как ускорить поставки снарядов Украине

Фото: высокий представитель ЕС Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Европейский Союз рассмотрит варианты ускорения поставок Украине обещанного миллиона артиллерийских снарядов.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую правду.

Он отметил, что в настоящее время союзники передали около 224 тысяч артиллерийских снарядов и еще около 2300 ракет из своих запасов. Кроме этого, идет работа на двух других "треках": заключаются контракты с частными предприятиями и ведутся работы по расширению внутреннего производства.

Чтобы ускорить процесс, ЕС рассмотрят альтернативные способы снабжения снарядами, например, предложенную Словакией возможность модернизировать устаревшие снаряды.

"Если страны-члены не в состоянии предоставить больше из своих запасов, для них это лишь стимул увеличить производственные мощности и сделать это быстрее и качественнее", - подчеркнул Боррель.

Миллион снарядов от ЕС

В марте этого года в ЕС приняли решение о передаче Украине миллиона снарядов в течение 12 месяцев. План включает в себя работу на трех "треках":

  • предоставление из собственных запасов;
  • заключение контрактов с частными компаниями;
  • расширение собственного производства.

Также в начале июня Европарламент поддержал документ об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет. В июле европейский план по расширению производства боеприпасов и ракет вступил в силу.

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