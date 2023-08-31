Боррель заявив, що ЄС подумає, як прискорити постачання снарядів Україні
Європейський Союз розгляне варіанти прискорення постачання Україні обіцяного мільйона артилерійських снарядів.
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає РБК-Україна з посиланням на Європейську правду.
Він зазначив, що наразі союзники передали близько 224 тисячі артилерійських снарядів і ще приблизно 2300 ракет зі своїх запасів. Крім цього, триває робота на двох інших "треках": заключаються контракти з приватними підприємствами і ведуться роботи щодо розширення внутрішнього виробництва.
Щоб прискорити процес, ЄС розглянуть альтернативні способи постачання снарядів, наприклад, запропоновану Словаччиною можливість модернізувати застарілі снаряди.
"Якщо країни-члени не в змозі надати більше зі своїх запасів, для них це - лише стимул збільшити виробничі потужності і зробити це швидше і якісніше", - підкреслив Боррель.
Мільйон снарядів від ЄС
В березні цього року в ЄС ухвалили рішення про передачу Україні мільйона снарядів упродовж 12 місяців. План включає в себе роботу на трьох "треках":
- надання з власних запасів;
- укладання контрактів із приватними компаніями;
- розширення власного виробництва.
Також на початку червня Європарламент підтримав документ про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет. У липні європейський план з розширення виробництва боєприпасів та ракет набув чинності.
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