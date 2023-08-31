Боррель заявил, что ЕС подумает, как ускорить поставки снарядов Украине
Европейский Союз рассмотрит варианты ускорения поставок Украине обещанного миллиона артиллерийских снарядов.
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую правду.
Он отметил, что в настоящее время союзники передали около 224 тысяч артиллерийских снарядов и еще около 2300 ракет из своих запасов. Кроме этого, идет работа на двух других "треках": заключаются контракты с частными предприятиями и ведутся работы по расширению внутреннего производства.
Чтобы ускорить процесс, ЕС рассмотрят альтернативные способы снабжения снарядами, например, предложенную Словакией возможность модернизировать устаревшие снаряды.
"Если страны-члены не в состоянии предоставить больше из своих запасов, для них это лишь стимул увеличить производственные мощности и сделать это быстрее и качественнее", - подчеркнул Боррель.
Миллион снарядов от ЕС
В марте этого года в ЕС приняли решение о передаче Украине миллиона снарядов в течение 12 месяцев. План включает в себя работу на трех "треках":
- предоставление из собственных запасов;
- заключение контрактов с частными компаниями;
- расширение собственного производства.
Также в начале июня Европарламент поддержал документ об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет. В июле европейский план по расширению производства боеприпасов и ракет вступил в силу.
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