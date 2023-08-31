ua en ru
Пт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Боррель заявил, что ЕС подумает, как ускорить поставки снарядов Украине

Четверг 31 августа 2023 05:46
UA EN RU
Боррель заявил, что ЕС подумает, как ускорить поставки снарядов Украине Фото: высокий представитель ЕС Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Европейский Союз рассмотрит варианты ускорения поставок Украине обещанного миллиона артиллерийских снарядов.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую правду.

Он отметил, что в настоящее время союзники передали около 224 тысяч артиллерийских снарядов и еще около 2300 ракет из своих запасов. Кроме этого, идет работа на двух других "треках": заключаются контракты с частными предприятиями и ведутся работы по расширению внутреннего производства.

Чтобы ускорить процесс, ЕС рассмотрят альтернативные способы снабжения снарядами, например, предложенную Словакией возможность модернизировать устаревшие снаряды.

"Если страны-члены не в состоянии предоставить больше из своих запасов, для них это лишь стимул увеличить производственные мощности и сделать это быстрее и качественнее", - подчеркнул Боррель.

Миллион снарядов от ЕС

В марте этого года в ЕС приняли решение о передаче Украине миллиона снарядов в течение 12 месяцев. План включает в себя работу на трех "треках":

  • предоставление из собственных запасов;
  • заключение контрактов с частными компаниями;
  • расширение собственного производства.

Также в начале июня Европарламент поддержал документ об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет. В июле европейский план по расширению производства боеприпасов и ракет вступил в силу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь Украине Жозеп Боррель Евросоюз
NEWS
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны