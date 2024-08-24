Боррель закликав нового главу МЗС Ірану припинити співпрацю з Росією

Співпраця Ірану та Росії

Нагадаємо, нещодавно американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Росія розширює співпрацю з Іраном, щоб схилити Захід до ухвалення рішень на користь країни-агресора.

Також відомо, що Іран збільшив виробництво балістичних ракет та БПЛА після укладання договору із РФ про співпрацю.

Окрім того, видання Reuters повідомляло, що найближчим часом Іран може передати РФ балістичні ракети малої дальності Fath 360. Очікуються постачання сотень одиниць таких ракет.

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