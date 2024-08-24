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Боррель закликав нового главу МЗС Ірану припинити співпрацю з Росією

Фото: високий представник ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Високий представник ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель 23 серпня провів телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Жозепа Борреля у соцмережі Х.

"Поговорив з новим міністром закордонних справ Ірану Арагчі про перспективи поновлення взаємодії з усіх напрямків, що становлять взаємний інтерес, у тому числі щодо необхідності деескалації, припинення військової співпраці з Росією проти України та нерозповсюдження ядерної зброї", - повідомив Боррель.

Він також зазначив, що критичний діалог необхідний для розрядки регіональної напруженості.

Співпраця Ірану та Росії

Нагадаємо, нещодавно американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Росія розширює співпрацю з Іраном, щоб схилити Захід до ухвалення рішень на користь країни-агресора.

Також відомо, що Іран збільшив виробництво балістичних ракет та БПЛА після укладання договору із РФ про співпрацю.

Окрім того, видання Reuters повідомляло, що найближчим часом Іран може передати РФ балістичні ракети малої дальності Fath 360. Очікуються постачання сотень одиниць таких ракет.

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ІранЖозеп БоррельВійна в Україні