Боррель призвал нового главу МИД Ирана прекратить сотрудничество с Россией

Сотрудничество Ирана и России

Напомним, недавно американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что Россия расширяет сотрудничество с Ираном, чтобы склонить Запад к принятию решений в пользу страны-агрессора.

Также известно, что Иран увеличил производство баллистических ракет и БПЛА после заключения договора с РФ о сотрудничестве.

Кроме того, Reuters сообщало, что в ближайшее время Иран может передать РФ баллистические ракеты малой дальности Fath 360. Ожидаются поставки сотен единиц таких ракет.

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