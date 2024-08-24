Боррель призвал нового главу МИД Ирана прекратить сотрудничество с Россией

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 23 августа провел телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Жозепа Борреля в соцсети Х.

Он также отметил, что критический диалог необходим для разрядки региональной напряженности.

"Поговорил с новым министром иностранных дел Ирана Арагчи о перспективах возобновления взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, в том числе о необходимости деэскалации, прекращении военного сотрудничества с Россией против Украины и нераспространении ядерного оружия", - сообщил Боррель.

Сотрудничество Ирана и России

Напомним, недавно американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что Россия расширяет сотрудничество с Ираном, чтобы склонить Запад к принятию решений в пользу страны-агрессора.

Также известно, что Иран увеличил производство баллистических ракет и БПЛА после заключения договора с РФ о сотрудничестве.

Кроме того, Reuters сообщало, что в ближайшее время Иран может передать РФ баллистические ракеты малой дальности Fath 360. Ожидаются поставки сотен единиц таких ракет.

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