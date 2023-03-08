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Боррель закликав направити кошти з фондів ЄС на закупку боєприпасів для України

Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кошти з європейських оборонних фондів потрібно направити на закупку боєприпасів для України. Це допоможе пришвидшити вирішення питання з дефіцитом снарядів.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.

Він зазначив, що країни ЄС повинні визначитися з пріоритетами щодо допомоги України. На його думку, нагальним питанням залишається

Тому Боррель закликав міністрів оборони країн Євросоюзу направити кошти з європейських фондів на виробництво боєприпасів.

"Перше, що потрібно зробити, це використати те, що ми маємо. Якщо країни-члени готові надати більше, я буду радий. Але сьогодні давайте будемо реалістами та прагматичними та обговоримо те, що можна прийняти сьогодні", - сказав Боррель.

Водночас глава Міноборони Естонії Ханно Певкур вважає, що європейські оборонні компанії зможуть збільшити об'єми виробництва з новими інвестиціями.

"Коли ми принесемо ці свіжі гроші, це також збільшить потужність промисловості. Це те, що нам у будь-якому випадку потрібно також і в майбутньому, щоб європейські промислові підприємства були здатні виробляти більше снарядів", - зазначив міністр.

Нагадаємо, сьогодні у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС проводять неформальну зустріч, де обговорять питання постачання боєприпасів Україні.

На зустріч також запросили міністра оборони України Олексія Резнікова.

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Жозеп БоррельЕвросоюзВійськова допомогаВійна в Україні