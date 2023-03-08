Боррель призвал направить средства из фондов ЕС на закупку боеприпасов для Украины

Он отметил, что страны ЕС должны определиться с приоритетами помощи Украины. По его мнению, насущным вопросом остается

Поэтому Боррель призвал министров обороны стран Евросоюза направить средства из европейских фондов на производство боеприпасов.

"Первое, что нужно сделать, это использовать то, что у нас есть. Если страны-члены готовы предоставить больше, я буду рад. Но сегодня давайте будем реалистами и прагматическими и обсудим то, что можно предпринять сегодня", - сказал Боррель.

В то же время глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур считает, что европейские оборонные компании смогут увеличить объемы производства с новыми инвестициями.

"Когда мы принесем эти свежие деньги, это также увеличит мощность промышленности. Это то, что нам в любом случае нужно также и в будущем, чтобы европейские промышленные предприятия могли производить больше снарядов", - отметил министр.

Напомним, сегодня в Стокгольме министры обороны стран ЕС проводят неформальную встречу, где обсудят вопрос поставок боеприпасов Украине.

На встречу также был приглашен министр обороны Украины Алексей Резников.

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