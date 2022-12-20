Боррель закликав Іран негайно припинити військову підтримку Росії

"Необхідна зустріч з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном в Йорданії. Наголосив на необхідності негайного припинення військової підтримки Росії та внутрішніх репресій в Ірані. Домовилися, що ми повинні тримати зв'язок відкритим і відновити Спільний всеосяжний план дій на основі Віденських переговорів", - написав Боррель.

Нагадаємо, нещодавно Євросоюз запровадив санкції проти Ірану за постачання дронів до Росії. У список внесли іранських військових, бізнесменів і компанії.

Додамо, також ЄС попередив Іран, що запровадить нові санкції у разі передачі РФ балістичних ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.