UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Боррель закликав Іран негайно припинити військову підтримку Росії

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель зустрівся з іранським міністром закордонних справ Хоссейном Амір-Абдуллахіаном. Під час переговорів він закликав Тегеран негайно припинити військову підтримку Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Необхідна зустріч з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном в Йорданії. Наголосив на необхідності негайного припинення військової підтримки Росії та внутрішніх репресій в Ірані. Домовилися, що ми повинні тримати зв'язок відкритим і відновити Спільний всеосяжний план дій на основі Віденських переговорів", - написав Боррель.

Нагадаємо, нещодавно Євросоюз запровадив санкції проти Ірану за постачання дронів до Росії. У список внесли іранських військових, бізнесменів і компанії.

Додамо, також ЄС попередив Іран, що запровадить нові санкції у разі передачі РФ балістичних ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МоскваІранТегеранЖозеп Боррель