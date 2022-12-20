Боррель призвал Иран немедленно прекратить военную поддержку России

"Необходимая встреча с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдуллахианом в Иордании. Указал на необходимость немедленного прекращения военной поддержки России и внутренних репрессий в Иране. Договорились, что мы должны держать связь открытой и возобновить Совместный всеобъемлющий план действий на основе Венских переговоров", - написал Боррель.

Напомним, недавно Евросоюз ввел санкции против Ирана за поставки дронов в Россию. В список были внесены иранские военные, бизнесмены и компании.

Добавим, также ЕС предупредил Иран, что введет новые санкции в случае передачи РФ баллистических ракет.

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