Боррель о вторжении РФ в Украину: "Должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему"

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал возможное вторжение войск Российской Федерации в Украину. По его словам, европейским странам следует надеяться на лучшее и готовиться к худшему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
главы европейской дипломатии,
Он также отметил, что Е
Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчет российского руководства. Поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили продолжить существующие экономические санкции и предупредили, что любые действия России против Украины будут иметь тяжелые последствия", - пишет Боррель.
Напомним, что Евросоюз должен быть за столом переговоров касательно любой темы безопасности в Европе. Такое заявление сделал Боррель.