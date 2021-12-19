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ЕС должен быть за столом любого обсуждения безопасности в Европе, - Боррель

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Брюссель, Воскресенье 19 декабря 2021 23:03
ЕС должен быть за столом любого обсуждения безопасности в Европе, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал предложенные Россией гарантии по безопасности в Европе. По его словам, Евросоюз обязательно должен участвовать в обсуждении этих и подобных предложений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку Борреля.

"ЕС, конечно же, должен быть за столом любого обсуждения архитектуры европейской безопасности. В эту пятницу МИД России опубликовал проект предложения по гарантиям безопасности между Россией и США, а также европейскими членами НАТО. Понятно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий", - заявил он.

Глава европейской дипломатии отметил, что Хельсинское соглашение и Парижская хартия предложили основные принципы, на основе которых можно было строить европейскую безопасность в течение последних 50 лет.

"ОБСЕ, в частности, предлагает механизмы и правила, которые остаются краеугольным камнем любого взаимодействия с Россией", - добавил Боррель.

Напомним, на этой неделе Россия обнародовала свои предложения для НАТО по "гарантиям безопасности" в Европе. Москва, в частности, требует, чтобы НАТО отказало Украине в перспективе вступления.

Сегодня министр обороны Германии заявила, что НАТО рассмотрит предложенные Россией гарантии, но не позволит Москве диктовать, что должен делать Альянс.

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