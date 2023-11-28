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Боррель про "втому" від України: я не бачу ознак цьому серед країн-членів ЄС

Вівторок 28 листопада 2023 20:40
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Боррель про "втому" від України: я не бачу ознак цьому серед країн-членів ЄС Фото: Жозеп Боррель, високопоставлений дипломат ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що європейські країни не втомились від допомоги Україні.

Як повідомляє РБК-Україна про це він заявив пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Щиро кажучи, я не бачу ознак того, що серед країн-членів є те, що ви називаєте "втомою". Усі стурбовані, і усі визнають успіхи українців – про які не завжди чимало говорять", - заявив Боррель.

Він зауважив, що українці змогли досягнути "значних успіхів" у боротьбі проти країни-агресора. Для прикладу він навів функціонування "зернового коридору" без Росії та закріплення українських військових на лівому березі Дніпра під Херсоном.

"Я переконаний, що країни-члени продовжать підтримувати Україну, тому що для нас це - екзистенційне питання. Ми не можемо дозволити собі "втому", тому що це наше зобов’язання", - підкреслив він.

12-й пакет санкцій проти РФ

Нагадаємо, 15 листопада Єврокомісія подала Раді ЄС пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії. Пропонується запровадити обмежувальні заходи щодо більш ніж 120 фізичних та юридичних осіб за їх роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.

Також ЄС пропонує вести нові заборони на імпорт та експорт, у тому числі на російські алмази, а також дії щодо посилення цін на нафту та протидії обходу санкцій ЄС.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, нещодавно Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-претендентів на шляху до вступу до Євросоюзу. Зокрема, відомство вирішило рекомендувати розпочати з Україною вступні переговори, але з умовою запровадження зазначених у звіті реформ.

Для того, щоб відкрити переговори, потрібна згода всіх лідерів країн блоку. Вони можуть обговорити це питання на саміті, який відбудеться 14-15 грудня.

Конференція президентів Європейського парламенту 28 листопада публічно підтримала початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

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Жозеп Боррель Евросоюз Війна Росії проти України
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