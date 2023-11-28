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Боррель об "усталости" от Украины: я не вижу признаков этому среди стран-членов ЕС

Вторник 28 ноября 2023 20:40
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Боррель об "усталости" от Украины: я не вижу признаков этому среди стран-членов ЕС Фото: Жозеп Боррель, высокопоставленный дипломат ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что европейские страны не устали от помощи Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Честно говоря, я не вижу признаков того, что среди стран-членов есть то, что вы называете "усталостью". Все обеспокоены, и все признают успехи украинцев – о которых не всегда немало говорят", - заявил Боррель.

Он отметил, что украинцы смогли добиться "значительных успехов" в борьбе против страны-агрессора. Например, он привел функционирование "зернового коридора" без России и закрепление украинских военных на левом берегу Днепра под Херсоном.

"Я убежден, что страны-члены продолжат поддерживать Украину, потому что для нас это экзистенциальный вопрос. Мы не можем позволить себе "усталость", потому что это наше обязательство", - подчеркнул он.

12-й пакет санкций против РФ

Напомним, 15 ноября Еврокомиссия подала Совету ЕС предложения по 12-му пакету санкций против России. Предлагается ввести ограничительные меры относительно более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также ЕС предлагает вести новые запреты на импорт и экспорт, в том числе на российские алмазы, а также действия по усилению цен на нефть и противодействию обходу санкций ЕС.

Переговоры по вступлению Украины в ЕС

Напомним, недавно Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-претендентов на пути вступления в Евросоюз. В частности, ведомство решило рекомендовать начать с Украиной вступительные переговоры, но с условием введения указанных в отчете реформ.

Для того чтобы открыть переговоры, нужно согласие всех лидеров стран блока. Они могут обсудить этот вопрос на саммите, который состоится 14-15 декабря.

Конференция президентов Европейского парламента 28 ноября публично поддержала начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

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Жозеп Боррель Евросоюз Война России против Украины
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