Боррель о возможной остановке поставок газа Россией в Европу: "Мы готовы"

Евросоюз готовится к возможной остановке или сокращению поставок газа в Европу. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог Жозепа Борреля.
По его словам, Евросоюз рассматривает разные варианты, поддерживая Украину. При этом также учитываются варианты, если Россия сократит или вообще остановит поставки газа в Европу.
которые нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе и не собирается отступать в вопросе поддержки Украины.
Напомним, что в НАТО также заговорили об угрозе остановки Россией поставок газа в Европу. Там рассказали о возможных планах решения проблемы.