Боррель о возможной остановке поставок газа Россией в Европу: "Мы готовы"

По его словам, Евросоюз рассматривает разные варианты, поддерживая Украину. При этом также учитываются варианты, если Россия сократит или вообще остановит поставки газа в Европу.

которые нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе и не собирается отступать в вопросе поддержки Украины.