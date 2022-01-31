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Боррель о возможной остановке поставок газа Россией в Европу: "Мы готовы"

Автор: Наталья Скороход

Евросоюз готовится к возможной остановке или сокращению поставок газа в Европу. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог Жозепа Борреля.

По его словам, Евросоюз рассматривает разные варианты, поддерживая Украину. При этом также учитываются варианты, если Россия сократит или вообще остановит поставки газа в Европу.

которые нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе и не собирается отступать в вопросе поддержки Украины.

Напомним, что в НАТО также заговорили об угрозе остановки Россией поставок газа в Европу. Там рассказали о возможных планах решения проблемы.

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