Боррель про можливу зупинку поставок газу Росією в Європу: "Ми готові"

Євросоюз готується до можливої зупинки або скорочення поставок газу в Європу. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог Жозепа Борреля.
За його словами, Євросоюз розглядає різні варіанти, підтримуючи Україну. При цьому також враховуються варіанти, якщо Росія скоротить або взагалі зупинить поставки газу в Європу.
які завдадуть серйозної шкоди російській економіці й фінансовій системі та не збирається відступати в питанні підтримки України.
Нагадаємо, що у НАТО також заговорили про загрозу зупинки Росією поставок газу в Європу. Там розповіли про можливі плани вирішення проблеми.