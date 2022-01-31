Боррель про можливу зупинку поставок газу Росією в Європу: "Ми готові"

За його словами, Євросоюз розглядає різні варіанти, підтримуючи Україну. При цьому також враховуються варіанти, якщо Росія скоротить або взагалі зупинить поставки газу в Європу.

які завдадуть серйозної шкоди російській економіці й фінансовій системі та не збирається відступати в питанні підтримки України.