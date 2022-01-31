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Боррель про можливу зупинку поставок газу Росією в Європу: "Ми готові"

Автор: Наталья Скороход

Євросоюз готується до можливої зупинки або скорочення поставок газу в Європу. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог Жозепа Борреля.

За його словами, Євросоюз розглядає різні варіанти, підтримуючи Україну. При цьому також враховуються варіанти, якщо Росія скоротить або взагалі зупинить поставки газу в Європу.

які завдадуть серйозної шкоди російській економіці й фінансовій системі та не збирається відступати в питанні підтримки України.

Нагадаємо, що у НАТО також заговорили про загрозу зупинки Росією поставок газу в Європу. Там розповіли про можливі плани вирішення проблеми.

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