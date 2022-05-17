Боррель про военную помощь Украине: не позволим, чтобы у ВСУ закончилось оружие

Страны ЕС не допустят такой ситуации, при которой у Украины не останется военной техники и вооружения.
Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает РБК-Украина.
"В настоящее время конфликт находится на критическом этапе. Мы не можем позволить, чтобы военная техника и вооружение Украины закончились", - сказал Боррель во время пресс-конференции по итогам заседания совета ЕС по обороне.
Также он добавил, что гражданская миссия ЕС вернулась в Киев для поддержки организации контроля границ и расследования военных преступлений.
Напомним, главы МИД стран ЕС поддержали предоставление Украине помощи в размере 500 миллионов евро. Средства будут израсходованы на военную технику.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.