Боррель про військову допомогу Україні: не дозволимо, щоб у ЗСУ закінчилася зброя

Країни ЄС не допустять такої ситуації, за якої в України не залишиться військової техніки та озброєння.
Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна.
"В даний час конфлікт перебуває на критичному етапі. Ми не можемо дозволити, щоб військова техніка та озброєння України закінчилися", - сказав Боррель під час прес-конференції за підсумками засідання ради ЄС з оборони.
Також він додав, що громадянська місія ЄС повернулася до Києва для підтримки організації контролю кордонів та розслідування військових злочинів.
Нагадаємо, голови МЗС країн ЄС підтримали надання Україні допомоги у розмірі 500 мільйонів євро. Кошти будуть витрачені на військову техніку.
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