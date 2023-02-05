Боррель про винищувачі для України: не стоять на порядку денному

"Побачимо, що буде в майбутньому. Поки що це питання не стоїть на порядку денному", - сказав він.

При цьому Боррель заявив, що ЄС повинен допомагати Україні усіма можливими способами за умови, що союз не буде брати прямої участі у війні.

Нагадаємо, глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель відкинув можливість участі європейських військ у бойових діях в Україні. Він заявив, що ЄС не є стороною конфлікту.

Також він зазначив, що навчання українських військових для опанування західних танків вже розпочалося у Польщі та Німеччині у рамках військової місії Євросоюзу.

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