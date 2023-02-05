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Боррель об истребителях для Украины: не стоят на повестке дня

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Вопрос о возможной передаче Украине современных истребителей пока не стоит на повестке дня в Европейском союзе. Однако в будущем ситуация может измениться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в интервью El Pais.

"Увидим, что будет в будущем. Пока этот вопрос не стоит в повестке дня", - сказал он.

При этом Боррель заявил, что ЕС должен помогать Украине всеми возможными способами при условии, что союз не будет принимать прямое участие в войне.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель исключил возможность участия европейских войск в боевых действиях в Украине. Он заявил, что ЕС не является стороной конфликта.

Также он отметил, что обучение украинских военных для освоения западных танков уже началось в Польше и Германии в рамках военной миссии Евросоюза.

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