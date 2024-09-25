Боррель відповів, чи зміниться допомога Україні від ЄС у разі обрання Трампа

"Я не знаю, що буде чи не буде робити американська адміністрація. Поки що дозвольте мені сказати, що на цей час підтримка від Європейського Союзу - військова, цивільна, економічна, фінансова й гуманітарна - є більшою за (допомогу, - ред) від США. Більше 100 млрд євро - це рахунок, який ми сплатили. Серед цього, 45 млрд євро військової підтримки. Безумовно, це менше, ніж від США, але це також доволі важлива цифра", - заявив він.

За його словами, на початку війни різниця між військовими спроможностями Росії й України була неймовірною і те, що Україна чинила спротив, було свого роду дивом.

"На початку, пам’ятаєте, що ми пропонували Україні? Шоломи! Зараз ми пропонуємо F-16, і у цьому є певна різниця. Одна річ для мене є очевидною: поки Україна буде чинити спротив, ми маємо її підтримувати. Інакше ми зробимо історичну помилку", - наголосив Боррель.