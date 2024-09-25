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Боррель відповів, чи зміниться допомога Україні від ЄС у разі обрання Трампа

Фото: високий представник ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Європейський союз буде продовжувати допомогати Україні у війні. При цьому не в залежності від обрання Дональда Трампа президентом США.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Я не знаю, що буде чи не буде робити американська адміністрація. Поки що дозвольте мені сказати, що на цей час підтримка від Європейського Союзу - військова, цивільна, економічна, фінансова й гуманітарна - є більшою за (допомогу, - ред) від США. Більше 100 млрд євро - це рахунок, який ми сплатили. Серед цього, 45 млрд євро військової підтримки. Безумовно, це менше, ніж від США, але це також доволі важлива цифра", - заявив він.

За його словами, на початку війни різниця між військовими спроможностями Росії й України була неймовірною і те, що Україна чинила спротив, було свого роду дивом. 

"На початку, пам’ятаєте, що ми пропонували Україні? Шоломи! Зараз ми пропонуємо F-16, і у цьому є певна різниця. Одна річ для мене є очевидною: поки Україна буде чинити спротив, ми маємо її підтримувати. Інакше ми зробимо історичну помилку", - наголосив Боррель.

Заяви Трампа про Україну

Президентські вибори у США відбудуться у листопаді. На даний момент кандидатами на цю посаду є республіканець, колишній президент США Дональд Трамп та представниця демократів Камала Харріс.

Трамп відзначився вже кількома заявами про війну в Україні та допомогу від США. Зокрема, нещодавно повідомлялося, що у разі обрання Трампа президентом, надання Україні військової допомоги від США буде, якщо Київ вступить у мирні переговори з РФ.

Крім того, як писало РБК-Україна, у разі повернення до Білого дому, Трамп просуватиме свою угоду між Україною та Росією.

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