Боррель ответил, изменится ли помощь Украине от ЕС в случае избрания Трампа

"Я не знаю, что будет или не будет делать американская администрация. Пока позвольте мне сказать, что в настоящее время поддержка от Европейского Союза - военная, гражданская, экономическая, финансовая и гуманитарная - больше (помощи, - ред) от США. Более 100 млрд евро - это счет, который мы оплатили. Среди этого 45 млрд евро военной поддержки. Безусловно, это меньше, чем от США, но это тоже достаточно важная цифра", - заявил он.

По его словам, в начале войны разница между военными способностями России и Украины была невероятной и то, что Украина сопротивлялась, было своего рода чудом.

"В начале, помните, что мы предлагали Украине? Шлемы! Сейчас мы предлагаем F-16, и в этом есть определенная разница. Одно дело для меня очевидно: пока Украина будет сопротивляться, мы должны ее поддерживать. Иначе мы сделаем историческую ошибку", - подчеркнул Боррель.