UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Боррель уверен, что страны ЕС договорятся о нефтяном эмбарго против России

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Члены Евросоюза должны прийти к соглашению по новому пакету санкций против России, включая введение ограничений на импорт российской нефти. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверен, что соглашение будет достигнуто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы должны принять единогласное решение. Вчера днем, а также сегодня утром были жесткие переговоры", - сказал Жозеп Боррель в интервью телеканалу France Info, добавив: "Я думаю, что сегодня днем мы сможем предложить главам государств-членов соглашение."

Правительства Европейского союза не смогли достичь соглашения об эмбарго на российскую нефть в воскресенье, поскольку они стремятся подготовить соглашение к саммиту ЕС в понедельник днем.

На вопрос, могут ли планы по включению запрета на импорт российской нефти провалиться из-за сопротивления Венгрии и других восточноевропейских государств, Боррель ответил: "Нет, я так не думаю… в конце концов соглашение будет заключено".

Предложение, обсуждаемое странами ЕС в воскресенье вечером, предусматривает запрет на поставки российской нефти в ЕС по морю до конца года, но исключение нефти, доставляемой по российскому трубопроводу "Дружба", который снабжает Венгрию, Словакию и Чехию.

"Мы должны учитывать индивидуальные обстоятельства каждого (члена ЕС)", - сказал Боррель, добавив, что общеевропейское решение должно дать трем странам, на долю которых приходится от 7% до 8% импорта российской нефти, "больше времени для адаптации".

Напомним, шестой пакет санкций ЕС против России будет распространяться на сырую нефть и нефтепродукты, которые поставляются в страны-государства ЕС. Однако временно эмбарго не будет вводиться на нефть, которая поставляется по трубопроводам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз