Боррель уверен, что страны ЕС договорятся о нефтяном эмбарго против России

"Мы должны принять единогласное решение. Вчера днем, а также сегодня утром были жесткие переговоры", - сказал Жозеп Боррель в интервью телеканалу France Info, добавив: "Я думаю, что сегодня днем мы сможем предложить главам государств-членов соглашение."

Правительства Европейского союза не смогли достичь соглашения об эмбарго на российскую нефть в воскресенье, поскольку они стремятся подготовить соглашение к саммиту ЕС в понедельник днем.

На вопрос, могут ли планы по включению запрета на импорт российской нефти провалиться из-за сопротивления Венгрии и других восточноевропейских государств, Боррель ответил: "Нет, я так не думаю… в конце концов соглашение будет заключено".

Предложение, обсуждаемое странами ЕС в воскресенье вечером, предусматривает запрет на поставки российской нефти в ЕС по морю до конца года, но исключение нефти, доставляемой по российскому трубопроводу "Дружба", который снабжает Венгрию, Словакию и Чехию.

"Мы должны учитывать индивидуальные обстоятельства каждого (члена ЕС)", - сказал Боррель, добавив, что общеевропейское решение должно дать трем странам, на долю которых приходится от 7% до 8% импорта российской нефти, "больше времени для адаптации".