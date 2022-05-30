Боррель впевнений, що країни ЄС домовляться про нафтове ембарго проти Росії

"Ми повинні прийняти одноголосне рішення. Вчора вдень, а також сьогодні вранці були жорсткі переговори",-сказав Жозеп Боррель в інтерв'ю телеканалу France Info, додавши: "Я думаю, що сьогодні вдень ми зможемо запропонувати главам держав-членів угоду."

Уряди Європейського Союзу не змогли досягти угоди про ембарго на російську нафту в неділю, оскільки вони прагнуть підготувати угоду до саміту ЄС у понеділок вдень.

На запитання, чи можуть плани щодо включення заборони на імпорт російської нафти провалитися через опір Угорщини та інших східноєвропейських держав, Боррель відповів: "Ні, я так не думаю... зрештою угода буде укладена".

Пропозиція, обговорювана країнами ЄС в неділю ввечері, передбачає заборону на постачання російської нафти в ЄС по морю до кінця року, але виключення нафти, що доставляється по російському трубопроводу "Дружба", який постачає Угорщину, Словаччину і Чехію.

"Ми повинні враховувати індивідуальні обставини кожного (члена ЄС)", - сказав Боррель, додавши, що загальноєвропейське рішення має дати трьом країнам, на частку яких припадає від 7% до 8% імпорту російської нафти, "більше часу для адаптації".