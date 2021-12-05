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Боррель об угрозе вторжения России: ЕС примет сторону Украины в любом случае

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Брюссель, Воскресенье 05 декабря 2021 12:39
Боррель об угрозе вторжения России: ЕС примет сторону Украины в любом случае Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Европейский союз на фоне угрозы вторжения Российской Федерации примет сторону Украины. Даже в самом худшем случае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы европейской дипломатии Жозепа Борреля для repubblica.it.

По его словам, на фоне последних заявлений об угрозе российского вторжения ЕС координирует действия стран-участниц и будет всегда принимать сторону Украины.

"Мы с Украиной. Пусть все задумаются о последствиях", - отметил Боррель.

Он подчеркнул, что Европа и США должны работать, чтобы избежать вторжения России в Украину.

"Мы используем наши дипломатические навыки, чтобы заставить Россию понять, что это будет серьезным нарушением международного права. Я также разговаривал со своим коллегой Лавровым в Стокгольме. Он в отрицает любую воинственную деятельность", - сказал Боррель.

Он добавил, что НАТО не сможет защитить Украину, но Европа намерена продолжить ее поддержку.

"Мои слова не должны быть неправильно истолкованы. ЕС будет твердо стоять за Украиной", - добавил дипломат.

Напомним, ранее глава фракции Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что в случае нападения России на Украину правительство Германии должно свернуть "Северный поток-2".

А Министерство обороны США подтвердило готовность помочь Украине защититься в случае вторжения Российской Федерации.

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