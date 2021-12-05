Боррель про загрозу вторгнення Росії: ЄС прийме сторону України в будь-якому випадку
Європейський союз на тлі загрози вторгнення Російської Федерації прийме сторону України. Навіть у найгіршому випадку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави європейської дипломатії Жозепа Борреля для repubblica.it.
За його словами, на тлі останніх заяв про загрозу російського вторгнення ЄС координує дії країн-учасниць і буде завжди приймати сторону України.
"Ми з Україною. Нехай всі задумаються про наслідки", - зазначив Боррель.
Він підкреслив, що Європа і США повинні працювати, щоб уникнути вторгнення Росії до України.
"Ми використовуємо наші дипломатичні навички, щоб змусити Росію зрозуміти, що це буде серйозним порушенням міжнародного права. Я також розмовляв зі своїм колегою Лавровим у Стокгольмі. Він в заперечує будь-яку войовничу діяльність", - сказав Боррель.
Він додав, що НАТО не зможе захистити Україну, але Європа має намір продовжити її підтримку.
"Мої слова не повинні бути неправильно витлумачені. ЄС буде твердо стояти за Україною", - додав дипломат.
Нагадаємо, раніше глава фракції Європейської народної партії (EVP) в Європарламенті Манфред Вебер заявив, що в разі нападу Росії на Україну уряд Німеччини має згорнути "Північний потік-2".
А Міністерство оборони США підтвердило готовність допомогти Україні захиститися у разі вторгнення Російської Федерації.