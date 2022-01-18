Боррель: є загроза фактичного приєднання ОРДЛО до Росії
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель стурбований ситуацією з непідконтрольними Україні окремими районами Донецької та Луганської областей. На його думку, є загроза їх фактичного приєднання до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Зокрема, на засіданні Європарламенту в Страсбурзі Боррель заявив, що його "все більше турбують непідконтрольні Києву регіони".
Він підкреслив, що контрольовані проросійськими сепаратистами східні райони "все далі й далі віддаляються від України, стаючи "все ближче й ближче до Росії". За його словами, існує ризик поступового фактичного приєднання районів Донбасу до Росії.
У той же час Боррель в черговий раз застеріг Москву про наслідки військової агресії проти України.
Нагадаємо, раніше Боррель заявив, що не вважає повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України найвірогіднішим сценарієм розвитку подій.
Крім того, він виключив, що Євросоюз може ввести превентивні санкції, щоб не допустити такого вторгнення.