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Боррель и Таран обсудили сотрудничество Украины и ЕС

Автор: Андрей Козловский

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель встретился с министром обороны Украины Андреем Тараном. Они обсудили сотрудничество между Украиной и Європейськм союзом.

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Об этом Жозеп Боррель сообщил в своем Twitter.

"Я встретился с министром обороны Тараном, чтобы обсудить сотрудничество между Украиной и ЕС в области безопасности и обороны. ЕС продолжает полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал он.

Кроме того, Боррель и члены возглавляемой им делегации Европейского Союза приняли участие в ежедневном ритуале поминовения погибших украинских защитников в Мемориальном комплексе на территории Министерства обороны Украины. Они возложили цветы к Стеле памяти.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Боррель прибыл в Киев с официальным визитом.

Также Боррель выступал за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и сохранение санкций против РФ.

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