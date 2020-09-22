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Боррель і Таран обговорили співпрацю України і ЄС

Автор: Андрій Козловський

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель зустрівся з міністром оборони України Андрієм Тараном. Вони обговорили співпрацю між Україною та Європейським союзом.

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Про це Жозеп Боррель повідомив у своєму Twitter.

"Я зустрівся з міністром оборони Тараном, щоб обговорити співпрацю між Україною та ЄС у галузі безпеки та оборони. ЄС продовжує повністю підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України", - написав він.

Крім того, Боррель та члени очолюваної ним делегації Європейського Союзу взяли участь у щоденному церемоніалі вшанування загиблих українських захисників в Меморіальному комплексі на території Міністерства оборони України. Вони поклали квіти до Стели пам’яті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сьогодні Боррель прибув до Києва з офіційним візитом.

Також Боррель виступав за підтримку України в боротьбі з російською агресією і збереження санкцій проти РФ.

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