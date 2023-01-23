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Боррель сподівається, що країни ЄС сьогодні схвалять військову допомогу Україні на 500 млн євро

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністри закордонних справ країн ЄС сьогодні можуть погодити новий транш для України у рамках військової допомоги. Йдеться про 500 млн євро.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Боррель сподівається, що сьогодні країни Євросоюзу зможуть узгодити виділення нового траншу у розмірі близько 500 млн євро для військової підтримки України.

Він додав, що ці кошти стануть частиною фондів, які входять до структури Європейського фонду миру.

Нагадаємо, Жозеп Боррель повідомив, що сьогодні глави МЗС країн Євросоюзу обговорять військову підтримку України, зокрема, питання танків. За його словами, на засіданні Європейської ради з зовнішніх справ буде присутній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Жозеп БоррельЕвросоюзМИД УкраиныВійськова допомога