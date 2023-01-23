Боррель надеется, что страны ЕС сегодня одобрят военную помощь Украине на 500 млн евро

Боррель надеется, что сегодня страны Евросоюза смогут согласовать выделение нового транша в размере около 500 млн евро для военной поддержки Украины.

Он добавил, что эти средства станут часть фондов, который входят в структуру Европейского фонда мира.

Напомним, Жозеп Боррель сообщил, что сегодня главы МИД стран Евросоюза обсудят военную поддержку Украины, в частности вопрос танков. По его словам, на заседании Европейского совета по внешним делам будет присутствовать министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.