Боррель созвал срочное заседание Совета ЕС из-за Израиля

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созвал экстренное совещание Совета ЕС по вопросам внешней политики. Министры иностранных дел стран ЕС соберутся, чтобы обсудить обострение конфликта между Израилем и Сектором Газа .

По словам Борреля, заседание Совета министров иностранных дел ЕС состоится во вторник, 18 мая. Министры обсудят, как можно повлиять на ситуацию, которая сейчас разворачивается в Израиле.

"Учитывая продолжающуюся эскалацию между Израилем и палестинскими группировками и неприемлемое число жертв среди гражданского населения, я созываю экстренное заседание... Мы будем координировать и обсуждать, как ЕС может наилучшим образом способствовать прекращению нынешнего насилия", - сказал он.