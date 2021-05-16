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Боррель созвал срочное заседание Совета ЕС из-за Израиля

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созвал экстренное совещание Совета ЕС по вопросам внешней политики. Министры иностранных дел стран ЕС соберутся, чтобы обсудить обострение конфликта между Израилем и Сектором Газа.

Об этом дипломат написал в Twitter.

По словам Борреля, заседание Совета министров иностранных дел ЕС состоится во вторник, 18 мая. Министры обсудят, как можно повлиять на ситуацию, которая сейчас разворачивается в Израиле.

"Учитывая продолжающуюся эскалацию между Израилем и палестинскими группировками и неприемлемое число жертв среди гражданского населения, я созываю экстренное заседание... Мы будем координировать и обсуждать, как ЕС может наилучшим образом способствовать прекращению нынешнего насилия", - сказал он.

Напомним, накануне Боррель провел разговор с палестинским лидером Махмудом Аббасом, выразив ему обеспокоенность обострением ситуацией в Секторе Газа.

Добавим, сегодня во второй половине дня на срочное заседание по поводу Израиля соберется Совет безопасности ООН. На заседании планируют выступить представители Египта, Иордании, Израиля и Палестины.

На прошлой неделе в Израиле обострился конфликт с боевиками ХАМАС, которые действуют на территории Сектора Газа. Ежедневно стороны конфликта обмениваются обстрелами, подробнее - в материале "Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт".

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