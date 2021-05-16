Боррель скликав термінове засідання Ради ЄС через Ізраїль

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель скликав екстрену нараду Ради ЄС з питань зовнішньої політики. Міністри закордонних справ країн ЄС зберуться, щоб обговорити загострення конфлікту між Ізраїлем та Сектором Газа .

За словами Борреля, засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС відбудеться у вівторок, 18 травня. Міністри обговорять, як можна вплинути на ситуацію, яка зараз розгортається в Ізраїлі.

"З огляду на триваючу ескалацію між Ізраїлем та палестинськими угрупуваннями та неприйнятну кількість жертв серед цивільного населення, я скликаю термінове засідання... Ми будемо координувати та обговорювати, як ЄС може найкращим чином сприяти припиненню нинішнього насильства", - сказав він.