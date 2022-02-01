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Боррель про "Північний потік-2": запуск залежатиме від ситуації в Україні

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Вівторок 01 лютого 2022 18:35
Боррель про "Північний потік-2": запуск залежатиме від ситуації в Україні Фото: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що у Євросоюзу не буде стимулу для запуску російського газопроводу "Північний потік-2", у разі будь-якої тривожної ситуації в Україні. При цьому він підкреслив, що запуск газопроводу буде залежати від загального положення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Дождь".

"Якщо щось серйозне відбудеться в Україні, і це може бути, припустимо, як ви сказали, війна, але не обов'язково війна, це може бути просто якась тривожна ситуація - в будь-якому випадку стимулу для запуску "Північного потоку-2" не буде", - сказав Боррель.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький назвав "Північний потік-2" небезпечним проектом, підкресливши, що Німеччина передала президенту РФ Володимиру Путіну пістолет в руки.

Крім того, США пригрозили заморозити "Північний потік-2", якщо Росія нападе на Україну.

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Евросоюз Північний потік-2 Вторгнення Росії до України
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