Боррель про "Північний потік-2": запуск залежатиме від ситуації в Україні

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що у Євросоюзу не буде стимулу для запуску російського газопроводу "Північний потік-2", у разі будь-якої тривожної ситуації в Україні. При цьому він підкреслив, що запуск газопроводу буде залежати від загального положення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Дождь".