Боррель про "Північний потік-2": запуск залежатиме від ситуації в Україні
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що у Євросоюзу не буде стимулу для запуску російського газопроводу "Північний потік-2", у разі будь-якої тривожної ситуації в Україні. При цьому він підкреслив, що запуск газопроводу буде залежати від загального положення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Дождь".
"Якщо щось серйозне відбудеться в Україні, і це може бути, припустимо, як ви сказали, війна, але не обов'язково війна, це може бути просто якась тривожна ситуація - в будь-якому випадку стимулу для запуску "Північного потоку-2" не буде", - сказав Боррель.
Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький назвав "Північний потік-2" небезпечним проектом, підкресливши, що Німеччина передала президенту РФ Володимиру Путіну пістолет в руки.
Крім того, США пригрозили заморозити "Північний потік-2", якщо Росія нападе на Україну.