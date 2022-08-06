ua ru
Сб, 06 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Боррель о санкциях против РФ: она будет вынуждена "выбирать между маслом и оружием"

Новина українською →
Брюссель, Суббота 06 августа 2022 14:05
Боррель о санкциях против РФ: она будет вынуждена "выбирать между маслом и оружием" Фото: глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Санкции против России все больше ослабляют ее экономику, а цена разрыва с международным порядком для Москвы будет очень высокой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в Twitter.

Он уверен, что экономическое давление Запада поможет взять главу Кремля Владимира Путина в тиски и заставить прекратить агрессию против Украины.

"Без санкций Россия "получила бы и съела свой торт". С санкциями она будет вынуждена "выбирать между маслом и оружием", запирая Путина в тиски, которые постепенно сжимаются. Цена разрыва России с международным порядком будет очень высокой", - отметил Боррель.

Напомним, с 10 августа в ЕС начнет действовать эмбарго на физические поставки угля из России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Евросоюз
NEWS
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз