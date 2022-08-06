Боррель про санкції проти РФ: вона буде змушена "вибирати між маслом та зброєю"

Санкції проти Росії все більше ослаблюють її економіку, а ціна розриву з міжнародним порядком для Москви буде дуже високою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу європейської дипломатії Жозепа Борреля в Twitter.

Він впевнений, що економічний тиск Заходе допоможе взяти главу Кремля Володимира Путіна в лещата та змусити припинити агресію проти України. "Без санкцій Росія "отримала б та з’їла свій торт". З санкціями вона буде змушена "вибирати між маслом та зброєю", замикаючи Путіна в лещата, які поступово стискаються. Ціна розриву Росії з міжнародним порядком буде дуже високою", - зазначив Боррель.