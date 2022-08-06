ua ru
Сб, 06 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Боррель про санкції проти РФ: вона буде змушена "вибирати між маслом та зброєю"

Новость на русском →
Брюссель, Субота 06 серпня 2022 14:05
Боррель про санкції проти РФ: вона буде змушена "вибирати між маслом та зброєю" Фото: глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Санкції проти Росії все більше ослаблюють її економіку, а ціна розриву з міжнародним порядком для Москви буде дуже високою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу європейської дипломатії Жозепа Борреля в Twitter.

Він впевнений, що економічний тиск Заходе допоможе взяти главу Кремля Володимира Путіна в лещата та змусити припинити агресію проти України.

"Без санкцій Росія "отримала б та з’їла свій торт". З санкціями вона буде змушена "вибирати між маслом та зброєю", замикаючи Путіна в лещата, які поступово стискаються. Ціна розриву Росії з міжнародним порядком буде дуже високою", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, з 10 серпня в ЄС почне діяти ембарго на фізичне постачання вугілля з Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Евросоюз
NEWS
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз