UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Боррель розповів, якою буде відповідь на ядерну атаку Росії по Україні

Фото: Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Євросоюз обов'язково відповість, якщо Росія наважиться завдати ядерного удару по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС з питань закордонних справ Жозепа Борреля, зроблену під час участі в Європейській дипломатичній академії.

Політик пообіцяв потужну реакцію, яка призведе до знищення армії держави-терориста.

"Ядерний напад на Україну викличе відповідь ЄС, США та НАТО. Він не буде ядерним, але його міць з військової точки зору буде великою", - наголосив Боррель.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон розповів, що його країна не буде використовувати ядерну зброю, якщо Росія вдарить по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ядерна зброяВійна Росії проти України