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Боррель рассказал, каким будет ответ на ядерную атаку России по Украине

Фото: Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Евросоюз обязательно ответит, если Россия решится нанести ядерный удар по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, сделанное во время участия в Европейской дипломатической академии.

Политик пообещал мощную реакцию, которая приведет к уничтожению армии государства-террориста.

"Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Оно не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика", - подчеркнул Боррель.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что его страна не будет использовать ядерное оружие, если Россия ударит по Украине.

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Ядерное оружиеВойна России против Украины