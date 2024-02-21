Боррель розкрив деталі 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії

"Ми додаємо майже 200 фізичних та юридичних осіб до нашого пакета санкцій, завдяки чому список ЄС перевищить 2000", - написав він.

Боррель також наголосив, що у рамках 13-го пакету антиросійських санкцій ЄС запровадить більше заходів проти організацій, які залучені для обходу санкцій, а також оборонного та військового секторів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше повідомляла, що ЄС обмежує доступ Росії до безпілотників.

Нові санкції ЄС проти Росії

Сьогодні, 21 лютого, стало відомо, що посли країн Європейського союзу ухвалили 13-й пакет санкції проти Росії.

Як пишуть ЗМІ, офіційно пакет представлять до другої річниці повномасштабної війни в Україні, тобто 24 лютого.

Як писали західні ЗМІ, посли країн ЄС кілька разів намагалися узгодити нові санкції проти Росії, але Угорщина традиційно блокувала рішення. Будапешт нібито не хотів, щоб у списки санкцій вносили китайські компанії.