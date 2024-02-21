Боррель раскрыл детали 13-го пакета санкций ЕС против России

"Мы добавляем почти 200 физических и юридических лиц в наш пакет санкций, благодаря чему список ЕС превысит 2000", - написал он.

Боррель также подчеркнул, что в рамках 13-го пакета антироссийских санкций ЕС введет больше мер против организаций, привлеченных к обходу санкций, а также оборонного и военного секторов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщала, что ЕС ограничивает доступ России к беспилотникам.

Новые санкции ЕС против России

Сегодня, 21 февраля, стало известно, что послы стран Европейского союза приняли 13-й пакет санкции против России.

Как пишут СМИ, официально пакет представят ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине, то есть 24 февраля.

Как писали западные СМИ, послы стран ЕС несколько раз пытались согласовать новые санкции против России, но Венгрия традиционно блокировала решение. Будапешт якобы не хотел, чтобы в списки санкций вносили китайские компании.