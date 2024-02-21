RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Боррель раскрыл детали 13-го пакета санкций ЕС против России

Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Новые санкции Европейского союза против России будут направлены на блокировку "лазеек" для обхода санкций. Также в санкционный список ЕС добавили еще почти 200 человек и компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Twitter (X).

"Мы добавляем почти 200 физических и юридических лиц в наш пакет санкций, благодаря чему список ЕС превысит 2000", - написал он.

Боррель также подчеркнул, что в рамках 13-го пакета антироссийских санкций ЕС введет больше мер против организаций, привлеченных к обходу санкций, а также оборонного и военного секторов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщала, что ЕС ограничивает доступ России к беспилотникам.

Новые санкции ЕС против России

Сегодня, 21 февраля, стало известно, что послы стран Европейского союза приняли 13-й пакет санкции против России.

Как пишут СМИ, официально пакет представят ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине, то есть 24 февраля.

Как писали западные СМИ, послы стран ЕС несколько раз пытались согласовать новые санкции против России, но Венгрия традиционно блокировала решение. Будапешт якобы не хотел, чтобы в списки санкций вносили китайские компании.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЖозеп БоррельСанкции против России