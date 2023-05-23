Боррель розкритикував зв'язки Сербії з Росією на фоні її вступу до ЄС

Сербія має переглянути свої зв'язки з Росією та узгодити свою зовнішню політику з політикою Європейського Союзу.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає РБК-Україна з посиланням на Європейську правду.

За його словами, підтримка зв'язків Сербії з РФ несумісна з її процесом вступу до ЄС. "Це також має руйнівний ефект для їх власних національних інтересів", - додав він.