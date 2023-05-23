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Боррель розкритикував зв'язки Сербії з Росією на фоні її вступу до ЄС

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Вівторок 23 травня 2023 03:19
Боррель розкритикував зв'язки Сербії з Росією на фоні її вступу до ЄС Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сербія має переглянути свої зв'язки з Росією та узгодити свою зовнішню політику з політикою Європейського Союзу.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає РБК-Україна з посиланням на Європейську правду.

За його словами, підтримка зв'язків Сербії з РФ несумісна з її процесом вступу до ЄС.

"Це також має руйнівний ефект для їх власних національних інтересів", - додав він.

Нагадаємо, що Боррель також закликав країни Західних Балкан, які є кандидатами на членство до Євросоюзу, мають скористатися унікальним моментом у процесі розширення спілки, створеною завдяки значному прогресу України.

А в січні цього року президент Сербії Александр Вучич заявив, що його країна вже не настільки хоче вступати до ЄС, як раніше.

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